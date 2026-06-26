Як повідомляє Le Monde, експерти зазначають, що така спека є тривожним сигналом для регіону Монблан.

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Річ у тім, що високі температури пришвидшують танення льодовиків і підвищують ризики для гірського туризму та альпінізму. Особливе занепокоєння викликає стан льодовика Боссон, який продовжує стрімко втрачати масу на тлі тривалих періодів аномальної спеки.

Що відомо про аномальну спеку?

Хвиля тепла охопила значну частину Західної та Південної Європи, зокрема Франція, Іспанія, Італія, Португалія та Швейцарія. У деяких регіонах Франції температура перевищувала +40 градусів, що призвело до перебоїв в електропостачанні, обмежень у роботі транспорту та запровадження найвищих рівнів погодної небезпеки.

Метеорологи зазначають, що такі хвилі тепла формуються через поєднання гарячих повітряних мас із Північної Африки та блокуючих антициклонів, які "заморожують" погодну систему над континентом. Це призводить до тривалого утримання високих температур і відсутності опадів.

Кліматологи додають, що за останні десятиліття подібні хвилі спеки в Європі стали не лише частішими, але й інтенсивнішими. Вони починаються раніше влітку, тривають довше та дедалі частіше зачіпають навіть регіони, які раніше вважалися відносно прохолодними – зокрема Альпи.



Аномальна спека у Французьких Альпах / Фото Unsplash

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