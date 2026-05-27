Про це повідомляє BFMTV із посиланням на метеорологічні служби.

Дивіться також Мережу "шокували" термометрами з +40: що кажуть на це синоптики

Що відомо про температурні рекорди у Франції?

Ще днем раніше, 25 травня, Франція вже встановила рекорд як найспекотніший травневий день в історії спостережень. Тоді синоптики зафіксували понад 300 температурних рекордів. Однак уже наступного дня спека лише посилилася, а частина показників перевищила навіть рекорди, встановлені напередодні.

Незвична спека охопила не лише південні регіони країни, а й території поблизу Ла-Маншу, де зазвичай панує прохолодніший та вологіший клімат. Наприклад, у Бресті температура виявилася майже на 15 градусів вищою за кліматичну норму для кінця травня. У низці міст термометри показували близько +32 градуси, що є нетиповим для цього періоду року.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що про це кажуть синоптики?

Синоптики попереджають: хвиля спеки продовжиться і в середу, 27 травня. Найвищі температури прогнозують на півдні країни. Зокрема, у Бордо очікується до +37 градусів.

Що відомо про температурні рекорди у Франції / Фото Pexels

Яка ситуація в інших регіонах?

Як пише EFE, одночасно різке підвищення температур прогнозують і в Іспанії. Уже з середи на більшій частині Піренейського півострова повітря прогріватиметься до +40 градусів. Крім того, синоптики попереджають про так звані "тропічні ночі", коли температура навіть уночі не опускається нижче +20 градусів.

Чому це тривожний сигнал?

Фахівці зазначають, що хвилі ранньої спеки в Європі стають дедалі частішими. Експерти пов'язують це насамперед зі змінами клімату та глобальним потеплінням. За останні роки аномально високі температури навесні та на початку літа фіксують дедалі частіше не лише у Франції чи Іспанії, а й у багатьох інших країнах Європи.

Якою буде погода в Україні?

Раніше ми писали, що погода в Україні найближчими днями буде значно комфортнішою. Якщо країни Західної Європи накриває аномальна спека з температурою до +38 градусів, то українські синоптики прогнозують помірне тепло, короткочасні дощі та місцями невелике похолодання наприкінці травня.