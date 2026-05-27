Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на метеорологические службы.

Что известно о температурных рекордах во Франции?

Еще днем ранее, 25 мая, Франция уже установила рекорд как самый жаркий майский день в истории наблюдений. Тогда синоптики зафиксировали более 300 температурных рекордов. Однако уже на следующий день жара только усилилась, а часть показателей превысила даже рекорды, установленные накануне.

Необычная жара охватила не только южные регионы страны, но и территории вблизи Ла-Манша, где обычно царит прохладный и влажный климат. Например, в Бресте температура оказалась почти на 15 градусов выше климатической нормы для конца мая. В ряде городов термометры показывали около +32 градуса, что является нетипичным для этого периода года.

Что об этом говорят синоптики?

Синоптики предупреждают: волна жары продолжится и в среду, 27 мая. Самые высокие температуры прогнозируют на юге страны. В частности, в Бордо ожидается до +37 градусов.

Какова ситуация в других регионах?

Как пишет EFE, одновременно резкое повышение температур прогнозируют и в Испании. Уже со среды на большей части Пиренейского полуострова воздух будет прогреваться до +40 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о так называемых "тропических ночах", когда температура даже ночью не опускается ниже +20 градусов.

Почему это тревожный сигнал?

Специалисты отмечают, что волны ранней жары в Европе становятся все более частыми. Эксперты связывают это прежде всего с изменениями климата и глобальным потеплением. За последние годы аномально высокие температуры весной и в начале лета фиксируют все чаще не только во Франции или Испании, но и во многих других странах Европы.

Какой будет погода в Украине?

Ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет значительно комфортнее. Если страны Западной Европы накрывает аномальная жара с температурой до +38 градусов, то украинские синоптики прогнозируют умеренное тепло, кратковременные дожди и местами небольшое похолодание в конце мая.