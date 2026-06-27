Представник Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) Джон Кеннеді зазначив, що "за 50 років, які минули після історичної спеки 1976-го, Європа загалом потеплішала приблизно на два градуси, ставши континентом, який нагрівається найшвидше". 24 Канал зібрав інформацію про становище в різних європейських країнах.

До теми Кліматологи б'ють на сполох: у Французьких Альпах зафіксували рекордно високу температуру

Що відомо про спеку у Великій Британії?

У Великій Британії третій день поспіль оновлюється температурний рекорд червня. Напередодні в населеному пункті Сантон-Даунгем у графстві Саффолк зафіксували 37,3 градуса, що перевищило попередній рекорд у 35,6 градуса, встановлений улітку 1976 року.

Головний синоптик Метеорологічної служби Великої Британії Енді Пейдж повідомив, що протягом вихідних спека почне поступово слабшати, хоча південний схід країни найдовше залишатиметься під впливом високих температур. За його словами, на значній частині території й надалі діє помаранчеве попередження через сильну спеку, а максимальна температура сьогодні очікується на рівні трохи понад 30 градусів.

Яка ситуація в Німеччині?

У Німеччині попередньо зафіксували новий абсолютний температурний рекорд – поблизу Саарбрюккена стовпчики термометрів піднялися до 41,3 градуса. Німецька метеослужба оголосила попередження про екстремальну спеку в усіх 16 федеральних землях, прогнозуючи місцями до 42 градусів.

Влада закликає населення економити воду, а транспортні оператори скасовують або змінюють маршрути через ризик пошкодження дорожнього покриття та залізничної інфраструктури.

Зокрема, Deutsche Bahn дозволила безкоштовно переносити поїздки, а частину маршрутів National Express тимчасово призупинили.

За оцінкою кліматологів World Weather Attribution, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі. Вчені наголошують, що без антропогенної зміни клімату подібне явище було б практично неможливим, а надзвичайно теплі ночі стали приблизно у 100 разів імовірнішими, ніж два десятиліття тому.

Що відбувається у Франції?

Франція залишається однією з країн, які постраждали найбільше. У низці регіонів температура перевищила 40 градусів, що призвело до десятків смертей, пов'язаних зі спекою. Серед причин – теплові удари, нещасні випадки під час купання, а також перебування людей у перегрітих автомобілях.

Через екстремальні умови порушено залізничне сполучення, виникли проблеми з виробництвом електроенергії, тимчасово закривали школи та скасовували масові заходи.

Окрім того, у Франції різко зріс попит на готелі з кондиціонерами та басейнами, оскільки більшість житлових будинків, особливо в Парижі, не обладнана системами охолодження. Через це багато мешканців вирішили тимчасово переїхати до готелів, щоб легше переносити спеку та мати можливість нормально спати.

Де ще фіксують аномальну спеку?

В Італії червоний рівень небезпеки оголосили одразу в 18 містах, серед яких Рим, Мілан, Флоренція, Болонья, Турин, Венеція та Генуя. Очікується, що температура там сягатиме 39 градусів.

Через спеку деякі культурні заходи скасували або перенесли на вечірні години, а музиканти відмовляються від концертів за рекомендаціями лікарів.

У Словаччині зафіксували рекордно теплу ніч: у Братиславі температура не опустилася нижче 26,3 градуса, що стало найвищим нічним показником за всю історію спостережень.

У Нідерландах також запровадили червоний рівень погодної небезпеки через очікувані 40 градусів. Водночас Греція, яка зазвичай потерпає від літньої спеки, цього разу переживає відносно помірні погодні умови завдяки північним вітрам. Однак вони сприяють швидкому поширенню лісових пожеж, із якими вже борються рятувальники поблизу Афін.



Середньодобова максимальна температура кінця червня 2026 року, у порівнянні з 1991 – 2020 роками / Guardian graphic

На що очікувати українцям?

Синоптики прогнозують, що 29 – 30 червня в Київській області денна температура сягатиме 35 – 38 градусів. Метеорологи попереджають, що така спека може створювати серйозні навантаження на енергетичну систему, комунальні служби, а також ускладнювати роботу автомобільного й залізничного транспорту, негативно впливаючи на повсякденне життя населення.

Тим часом у Львові температура вже перевищила 30 градусів, оновивши історичний максимум, який тримався з середини минулого століття.

Фахівці зазначають, що це лише початок інтенсивної хвилі спеки, яка найближчим часом охопить значну частину України.