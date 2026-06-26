Укргідрометцентр опублікував повідомлення про сильну спеку на території Київщини.

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Що відомо про аномальну спеку на Київщині?

За прогнозами синоптиків, 29 – 30 червня у Київській області максимальна температура вдень становитиме 35 – 38 градусів.

Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення,

– попередили в метереологічному центрі.

Нагадаємо, що у Львові 25 червня зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до 30,2 градуса, перевищивши максимум, який тримався майже 60 років. Попередній рекорд для цієї дати становив 29,2 градуса і був встановлений у 1951 та 1967 роках. Синоптики попереджають, що найближчими днями спека посилиться.

У західних областях температура може сягнути 38 градусів. Натомість у східних областях буде менш відчутна спека – там очікується від 23 до 28 градусів тепла.