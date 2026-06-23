Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометерології Віталій Постригань у новій публікації фейсбуці.
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Яку погоду прогнозують?
Фахівець констатує, що Франція зіткнулася з однією з найсильніших хвиль спеки за всю історію спостережень. У низці регіонів країни оголошено найвищий – червоний рівень небезпеки через екстремально високі температури.
За даними синоптиків, у містах Дуель та Біскарросс повітря вже прогрілося в межах від 40 до 41 градуса тепла. Водночас очікується подальше підвищення температури, місцями вона зросте щонайменше до 45 градусів теплаХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Нинішня хвиля тепла може стати рекордною для цієї пори року. Також звертають увагу на дані програми Copernicus, які свідчать, що хвилі спеки в Європі стають дедалі інтенсивнішими, тривалішими та починаються все раніше.
На думку експертів, така тенденція є одним із проявів кліматичних змін, наслідки яких вже спостерігаються на європейському континенті. Водночас в Україні, як пояснив Віталій Постригань, такої аномальної спеки поки не буде.
Згідно з оприлюдненою інформацією, упродовж 24 – 26 червня погода в Україні визначатиметься значним прогріванням земної поверхні та підвищеною вологістю повітря, що сприятиме зростанню нестійкості атмосфери.
У денні години місцями прогнозуються короткочасні грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів тепла, натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 24 до 25 градусів тепла.
Висока температура та вологість повітря додаватиме відчуття задухи,
– написав він.
За попередніми прогнозами, останні вихідні червня минуть без сильної спеки та інтенсивних опадів. Температури будуть близькими до кліматичної норми, а протягом робочого тижня утримається комфортна літня погода.
Що повідомляли раніше?
Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на території України протягом цього тижня утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою.
В Укргідрометцентру також нещодавно застерігали, що на початку точного робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас сильного потепління або ж зниження температурних показників не прогнозують.