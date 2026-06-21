Про це розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Дивіться також Чи принесе антициклон з Європи сильну спеку в Україну: якою буде погода до кінця тижня

Яку погоду принесе новий тиждень?

Іван Семиліт повідомив, що на початку наступного тижня на погоду на території України почне впливати атмосферний фронт із північного сходу. Саме він зумовить періодичні короткочасні дощі та грози в різних регіонах країни.

У понеділок, 22 червня, вночі істотних опадів не очікується, проте вдень у більшості областей, за винятком південних, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. У вівторок, 23 червня, дощі і грози охоплять більшість регіонів країни.

За його словами, дещо сухіша погода збережеться переважно на півдні України. Температура повітря вночі у ці дні коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Удень очікується прогрівання в діапазоні близько від 24 до 30 градусів тепла.

Водночас на Закарпатті 22 червня подекуди пригріє до 33 градусів тепла. За попередніми прогнозами, нестійка погода з короткочасними дощами та грозами утримається і в третій декаді місяця, а саме в період з 24 по 28 червня.

А значення температури – залишатимуться в цілому приблизно в таких самих межах,

– зазначив він.

Тоді у більшості областей вночі очікується від 14 до 20 градусів тепла, а вдень прогнозують від 21 до 27 градусів тепла. Водночас на Закарпатті , а також в південних регіонах місцями повітря прогріватиметься до 30 градусів тепла.

До речі, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця поточних вихідних переважатиме класичний літній характер погоди на всій території України, який місцями супроводжуватиметься невеликими грозовими дощами.