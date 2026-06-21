Об этом рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

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Какую погоду принесет новая неделя?

Иван Семилит сообщил, что в начале следующей недели на погоду на территории Украины начнет влиять атмосферный фронт с северо-востока. Именно он станет причиной периодических кратковременных дождей и гроз в различных регионах страны.

В понедельник, 22 июня, ночью существенных осадков не ожидается, однако днем в большинстве областей, за исключением южных, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Во вторник, 23 июня, дожди и грозы охватят большинство регионов страны.

По его словам, несколько более сухая погода сохранится преимущественно на юге Украины. Температура воздуха ночью в эти дни будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла. Днем ожидается потепление в диапазоне от 24 до 30 градусов тепла.

В то же время в Закарпатье 22 июня местами температура поднимется до 33 градусов тепла. По предварительным прогнозам, нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами сохранится и в третьей декаде месяца, а именно в период с 24 по 28 июня.

А температура воздуха останется в целом примерно в тех же пределах,

– отметил он.

Тогда в большинстве областей ночью ожидается от 14 до 20 градусов тепла, а днем прогнозируют от 21 до 27 градусов тепла. В то же время в Закарпатье, а также в южных регионах местами температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.

Кстати, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца текущих выходных на всей территории Украины будет преобладать классическая летняя погода, которая местами будет сопровождаться небольшими грозовыми дождями.