Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Какую погоду ожидать на выходных?

Суббота, 20 июня

В западных областях возможен туман в ночные и утренние часы, в Карпатах днем местами будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов, в Закарпатье потеплеет до +31 градуса.

В северных областях преобладает погода без осадков, только днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов.

В центральных областях лишь в дневное время возможны незначительные дожди, днем будет сухо. Температура воздуха в течение ночи составит в диапазоне +12...+17 градусов, днем она повысится и будет в пределах около +23...+28 градусов.

В южных областях и Крыму будет преобладать сухая и переменная облачная погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +13...+18 градусов. Днем там прогнозируются самые жаркие условия, синоптик предсказывает повышение температуры до +26...+31 градусов.

В восточных областях только днем возможен незначительный кратковременный дождь, который местами может сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, а днем столбики термометров покажут +23...+28 градусов.

Воскресенье, 21 июня

В западных регионах ночью возможен туман. Днём и вечером на крайнем западе и в Карпатах пройдут грозовые дожди, возможен град и шквалы. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, а днем нагреется до +27...+32 градусов.

В северных регионах только днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, также возможна гроза. Ночью температура воздуха составит в пределах +10...+15 градусов, днем ожидается повышение до +22...+27 градусов.

В центральных регионах в течение суток ожидается спокойная погода без значительных осадков. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне +12...+17 градусов, а днем она уже поднимется до примерно +23...+28 градусов.

В южных регионах и Крыму также сохранится преимущественно солнечная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит +15...+20 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +26...+31 градус.

В восточных регионах погода будет переменной облачностью, однако ночью будет сухо. Только днем местами возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, днем — +21…+26 градусов.

Таким образом, в целом в конце текущей недели на территории Украины будет преобладать тёплая летняя погода. Осадки будут постепенно терять интенсивность, хотя в отдельных регионах местами ещё возможны кратковременные дожди.