Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Какая погода будет в ближайшее время?

В четверг, 19 июня, незначительные кратковременные дожди прогнозируются в юго-восточных областях, в дневные часы такие условия ожидаются в части западных и северных регионов. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а на морском побережье потеплеет до 19 градусов тепла. В то же время дневные максимумы повысятся, столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов тепла.

В течение 20–21 июня в большинстве областей все же будет преобладать сухая погода. Лишь в пятницу в дневные часы в отдельных районах восточных, южных, а также центральных областей возможны осадки в виде незначительного дождя.

В эти дни температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, при этом на побережье морей местами она достигнет 21 градуса тепла. Днем соответствующие значения будут колебаться в пределах от 22 до 27 градусов тепла.

Отметим, что в западных и юго-западных областях местами ожидается повышение температуры в диапазоне от 30 до 32 градусов тепла. Ветер будет преимущественно северного и северо-западного направлений со скоростью от 5 до 20 метров в секунду.

Что сообщалось ранее?

В целом в ближайшие дни синоптики не прогнозируют существенного похолодания на территории Украины. Наоборот, по данным специалистов, погодные условия будут постепенно приобретать более летний и даже комфортный характер.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что дожди будут носить локальный характер и будут кратковременными. В большинстве регионов существенных осадков в конце рабочей недели и в течение ближайших выходных не ожидается.

Таким образом, в конце рабочей недели погода на территории Украины начнёт стабилизироваться. Количество осадков постепенно уменьшится, а температура воздуха начнёт повышаться благодаря усилению влияния антициклона.