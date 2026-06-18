Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 19 июня.

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Как изменится погода в Украине 19 июня?

По словам синоптиков, из Западной Европы будет надвигаться область слабо повышенного давления, поэтому осадков будет немного, а погода в целом станет более стабильной. В то же время на юго-востоке еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

В верхних слоях атмосферы над страной cохраняется прохладный и влажный воздух, но он постепенно будет уходить.

Лишь на юго-востоке, а днем местами на западе и севере возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории — без осадков.

Будет переменная облачность. Ветер северо-западный, а на юге и юго-востоке — северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Средняя температура будет постепенно повышаться. Ночью столбик термометра будет показывать 11 – 16 градусов тепла, на побережье морей – до 19. Днем стоит ожидать 22 – 27 градусов тепла.

Температура воздуха в городах Украины

Киев +24...+26;

Ужгород +26...+28;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +24...+26;

Ровно +25...+27;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +22...+24;

Николаев +25...+27;

Херсон +24...+26;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +22...+24;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +21...+23;

Луганск +23...+25;

Харьков +21...+23.

Температура воздуха в городах Украины 19 июня / Фото Укргидрометцентра

Обратите внимание! 19 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в Сумской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму.

В каких областях угроза возникновения пожаров будет высокой / Фото Укргидрометцентра

К слову, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине резкого похолодания не будет. Наоборот, погода постепенно станет более летней и комфортной, а температура будет повышаться до привычных для июня значений.