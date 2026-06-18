Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 19 июня.
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Как изменится погода в Украине 19 июня?
По словам синоптиков, из Западной Европы будет надвигаться область слабо повышенного давления, поэтому осадков будет немного, а погода в целом станет более стабильной. В то же время на юго-востоке еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта.
В верхних слоях атмосферы над страной cохраняется прохладный и влажный воздух, но он постепенно будет уходить.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Лишь на юго-востоке, а днем местами на западе и севере возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории — без осадков.
Будет переменная облачность. Ветер северо-западный, а на юге и юго-востоке — северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Средняя температура будет постепенно повышаться. Ночью столбик термометра будет показывать 11 – 16 градусов тепла, на побережье морей – до 19. Днем стоит ожидать 22 – 27 градусов тепла.
Температура воздуха в городах Украины
- Киев +24...+26;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +21...+23.
Температура воздуха в городах Украины 19 июня / Фото Укргидрометцентра
Обратите внимание! 19 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в Сумской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму.
В каких областях угроза возникновения пожаров будет высокой / Фото Укргидрометцентра
К слову, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине резкого похолодания не будет. Наоборот, погода постепенно станет более летней и комфортной, а температура будет повышаться до привычных для июня значений.