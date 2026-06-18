Об этом в комментарии для "24 канала" рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

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Какой будет погода в ближайшее время?

Иван Семилит рассказал, что в ближайшие дни существенного похолодания на территории Украины не прогнозируется. Напротив, по словам специалиста, погодные условия будут постепенно приобретать более летний и даже комфортный характер.

Представитель Укргидрометцентра пояснил, что в конце недели и на выходных по стране станет больше солнечных дней, при этом температурные показатели будут постепенно повышаться до привычных для этого времени года значений.

При этом нынешнюю погоду, царящую в Украине, синоптик назвал вполне нормальной. Он добавил, что среднесуточная температура в большинстве областей в настоящее время находится вблизи климатической нормы и является привычной для середины июня.

Текущая температура в целом комфортная и именно с климатической точки зрения более правильная,

– добавил он.

Будет ли ослабление дождей?

По его словам, 19 июня в большинстве областей ожидается погода без осадков. Подобные условия будут связаны с распространением области повышенного атмосферного давления. Влияние антициклона сохранится и 20–21 июня.

Несмотря на такие условия, как уточнил синоптик, в этот период местами возможны локальные кратковременные дожди. В частности, 20 июня небольшие осадки прогнозируются на северо-востоке страны, а 21 июня дожди возможны на крайнем западе.

Впрочем, Иван Семилит подчеркнул, что эти дожди будут носить локальный характер и будут кратковременными. В большинстве регионов Украины существенных осадков в конце рабочей недели и в течение ближайших выходных не ожидается.

Дожди могут сопровождаться грозами, поскольку при прогревании приземного слоя у нас также происходит образование конвективных облаков, которые и создают грозу,

– резюмировал представитель Укргидрометцентра.

Кстати, в целом в период с 19 по 21 июня в большинстве областей Украины дневные максимумы будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла. Местами возможно повышение до 30 градусов тепла. Ночные температуры тоже повысятся.