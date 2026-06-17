Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для "24 Канала".

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Когда повысится температура в Украине?

Специалист сообщил, что синоптическая ситуация в Украине в период с 19 по 21 июня начнет постепенно меняться в сторону более спокойной и теплой погоды. По его словам, в конце рабочей недели атмосферное давление начнет расти.

В то же время количество атмосферных фронтов над территорией страны уменьшится, тогда как с запада будет усиливаться влияние антициклона. Благодаря большему количеству солнечных прояснений температура воздуха будет постепенно расти.

Иван Семилит рассказал, что уже в течение 19 – 21 июня в большинстве областей дневные максимумы будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла. На выходных, в частности, незначительное, но приятное потепление продолжится.

По данным Укргидрометцентра, местами возможно повышение температуры до 30 градусов тепла. Ночью 19 июня ожидается от 12 до 17 градусов тепла, тогда как на выходных ночная температура составит от 13 до 19 градусов тепла.

О чем сообщали ранее?

Ранее сообщалось, что температурный фон в Украине пока будет формироваться под влиянием свежей воздушной массы, поступившей с северо-запада после прохождения атмосферных фронтов, поэтому погода будет комфортной.

Также как минимум до 19 июня погода на территории Украины будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферных фронтов по периферии циклона, который в настоящее время расположился над северной частью Восточной Европы.

Ранее отмечалось, что температура наконец начнет постепенно повышаться с середины текущей недели, несмотря на некоторые проявления нестабильных погодных условий. Наиболее тепло будет именно в юго-восточных и восточных областях.