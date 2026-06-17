Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
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Какая погода будет 18 июня?
Согласно обнародованной информации, в южных и восточных областях, а также ночью в большинстве центральных регионов пройдут умеренные дожди. На северо-востоке днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами.
В то же время на остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Синоптики также предупреждают, что в ночные часы в отдельных районах Николаевской и Одесской областей возможны значительные дожди. Сильных шквалов не ожидается.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ветер будет северо-западного направления – от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на юго-востоке ожидается от 15 до 19 градусов тепла. Днем будет от 20 до 25 градусов тепла.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +20...+22;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +19...+21;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +20...+22;
- Винница +19...+21;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 18 июня 2026 года в Украине / Карта Укргидрометцентра
Что будет с погодой в ближайшие дни?
В целом в ближайшие дни на территории Украины сохранится комфортная летняя погода без резких температурных колебаний. Самые тёплые условия специалисты прогнозируют прежде всего на юге, юго-востоке, а также в Закарпатье.
Несмотря на это, в ближайшие дни на территории Украины также сохранится нестабильная и переменчивая погода. В разных регионах будут периодически проходить кратковременные дожди и грозы, а местами возможны ливни, град и даже шквальный ветер.