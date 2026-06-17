Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
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Яка погода буде 18 червня?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у південних та східних областях, а також уночі в більшості центральних регіонів пройдуть помірні дощі. На північному сході вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами.
Водночас на решті території істотних опадів не прогнозують. Синоптики також попереджають, що у нічні години в окремих районах Миколаївської і Одеської областей можливі значні дощі. Сильних шквалів не передбачають.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Вітер буде північно-західного напрямку – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, на південному сході очікується від 15 до 19 градусів тепла. Удень буде від 20 до 25 градусів тепла.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +20...+22;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +19...+21;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +20...+22;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 18 червня 2026 року в Україні / Карта Укргідрометцентру
Що буде з погодою найближчими днями?
Загалом найближчими днями на території України утримається комфортна літня погода без різких температурних коливань. Найтепліші умови фахівці насамперед прогнозують на півдні, південному сході, а також Закарпатті.
Попри це, у найближчі дні на території України також утримається нестійка та мінлива погода. У різних регіонах періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози, а подекуди можливі зливи, град і навіть шквалистий вітер.