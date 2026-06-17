Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Яка погода буде 18 червня?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у південних та східних областях, а також уночі в більшості центральних регіонів пройдуть помірні дощі. На північному сході вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами.

Водночас на решті території істотних опадів не прогнозують. Синоптики також попереджають, що у нічні години в окремих районах Миколаївської і Одеської областей можливі значні дощі. Сильних шквалів не передбачають.

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Вітер буде північно-західного напрямку – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, на південному сході очікується від 15 до 19 градусів тепла. Удень буде від 20 до 25 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +19...+21;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +20...+22;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +21...+23;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +22...+24;
  • Дніпро +20...+22;
  • Запоріжжя +20...+22;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +21...+23.

Погода на 18 червня 2026 року
Прогноз погоди на 18 червня 2026 року в Україні / Карта Укргідрометцентру

Що буде з погодою найближчими днями?

Загалом найближчими днями на території України утримається комфортна літня погода без різких температурних коливань. Найтепліші умови фахівці насамперед прогнозують на півдні, південному сході, а також Закарпатті.

Попри це, у найближчі дні на території України також утримається нестійка та мінлива погода. У різних регіонах періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози, а подекуди можливі зливи, град і навіть шквалистий вітер.