Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Яка погода буде 18 червня?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у південних та східних областях, а також уночі в більшості центральних регіонів пройдуть помірні дощі. На північному сході вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами.

Водночас на решті території істотних опадів не прогнозують. Синоптики також попереджають, що у нічні години в окремих районах Миколаївської і Одеської областей можливі значні дощі. Сильних шквалів не передбачають.

Вітер буде північно-західного напрямку – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, на південному сході очікується від 15 до 19 градусів тепла. Удень буде від 20 до 25 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +20...+22;

Ужгород +23...+25;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +20...+22;

Вінниця +19...+21;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +19...+21;

Суми +20...+22;

Полтава +22...+24;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +20...+22;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +24...+26;

Харків +21...+23.



Прогноз погоди на 18 червня 2026 року в Україні / Карта Укргідрометцентру

Що буде з погодою найближчими днями?

Загалом найближчими днями на території України утримається комфортна літня погода без різких температурних коливань. Найтепліші умови фахівці насамперед прогнозують на півдні, південному сході, а також Закарпатті.

Попри це, у найближчі дні на території України також утримається нестійка та мінлива погода. У різних регіонах періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози, а подекуди можливі зливи, град і навіть шквалистий вітер.