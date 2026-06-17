Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу.

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Какие температуры будут в Украине?

Представитель Укргидрометцентра рассказал, что температурный режим в Украине в ближайшее время будет формироваться под влиянием свежей воздушной массы, которая поступила с северо-запада после прохождения атмосферных фронтов.

Поэтому сегодня и в ближайшие несколько суток будет преобладать такая комфортная летняя погода,

– отметил он.

По его словам, температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 8 до 15 градусов тепла. Несколько более высокие показатели специалисты прогнозируют в южной части страны, там столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла.

В дневное время в большинстве областей температура воздуха будет прогреваться и составит от 17 до 24 градусов. Самые высокие значения ожидаются именно в южных и юго-восточных регионах, а также на территории Закарпатья.

Иван Семилит пояснил, что в вышеупомянутых областях приземный слой воздуха будет прогреваться интенсивнее по сравнению с другими регионами, поэтому местами температура там будет повышаться и составит от 24 до 28 градусов тепла.

Какой будет погода в дальнейшем?

Напомним, ранее сообщалось, что в целом июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение текущего месяца будет несколько выше многолетних показателей.

Также недавно Виталий Постригань сообщал, что как минимум до конца второй декады июня погодные условия в Украине будут оставаться под влиянием атлантических циклонов, поэтому сильной жары пока не предвидится.