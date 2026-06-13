Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.

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Как изменится погода в Украине?

Синоптик констатировал, что активный атмосферный фронт, о котором ранее предупреждали, вызвал значительные температурные контрасты. Например, вчера во Львовской области прошли дожди, а температура воздуха составляла 11 градусов тепла.

Зато на Левобережье преобладала сухая и теплая погода с колебаниями показателей от 23 до 25 градусов тепла. Граница между теплым и прохладным воздухом проходила, в частности, через районы Тетерева, Житомира и Винницы.

В течение ближайших выходных ожидается заметное похолодание. Местами будут выпадать дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью будет от 11 до 13 градусов тепла, а днем от 21 до 23 градусов тепла.

Более того, по словам специалиста, согласно предварительным прогнозам синоптиков, по крайней мере до конца второй декады июня погодные условия на территории Украины будут оставаться под влиянием атлантических циклонов.

Виталий Постригань пояснил, что они будут способствовать притоку более прохладных воздушных масс с северных широт, поэтому в ближайшей перспективе не стоит ожидать длительного периода стабильной и жаркой погоды.

Поэтому зонт, легкий свитер и внимательное отношение к прогнозам остаются актуальными спутниками ближайших дней,

– подытожил специалист.

Кстати, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит также сообщал, что в течение ближайших выходных в Украине сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, но непогода частично ослабнет.