Также в регионах существенно снизится температура. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 13 июня?

В субботу, 13 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут в большинстве северных, центральных и южных областей, а днем осадки сместятся на Левобережье, запад страны и Крым. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

В дневные часы на Левобережье и в Крыму возможны грозы, местами град и шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ветер преимущественно западного и северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 9 – 5 градусов, в западных областях – 6 – 11 градусов. Днем ожидается 19 – 24 градусов, а на юго-востоке и востоке страны – до 24– 29 градусов тепла.

В Киевской области и столице также прогнозируют переменную облачность. Ночью возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха в области ночью 10 – 15 градусов, днем 19 – 24 градусов, в Киеве – 12 – 14 градусов ночью и 21 – 23 градусов днем.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +19..+21;

Ужгород +19..+21;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +19..+21;

Тернополь +18..+20;

Черновцы +19..+21;

Хмельницкий +18..+20;

Луцк +18..+20;

Ровно +19..+21;

Житомир +18..+20;

Винница +18..+20;

Одесса +20...+22;

Николаев +23...+25;

Херсон +22...+24;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +18...+20;

Сумы +20...+22;

Полтава +20...+22;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +25...+27;

Луганск +26...+28;

Харьков +24...+26.



Погода в Украине на 13 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ч,, после периода жары в Украину начнет поступать более прохладный воздух,, которое принесет дожди и грозы в ряд регионов. В то же время резкого похолодания синоптики не прогнозируют –, ожидается лишь умеренное понижение температуры.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 12 июня активный атмосферный фронт из Западной Европы будет постепенно смещаться с запада на восток. Он вызовет колебания давления и влажности, а также смену ветра с юго-восточного на северо-западный. После прохождения фронта в страну будет поступать более прохладный воздух, который вытеснит жару из западных регионов в центральные области.