Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

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Что будет с погодой на выходных?

Представитель Укргидрометцентра рассказал, что в субботу, 13 июня, ночью кратковременные дожди прогнозируются в большинстве северных и центральных областей. В дневные часы осадки сместятся на Левобережье и западную часть страны.

Местами также возможны грозы. По его словам, на остальной территории существенных осадков не ожидается. В воскресенье, 14 июня, ночью будет дождь в западных и восточных областях. Днем кратковременные дожди пройдут почти по всей территории Украины.

Местами также прогнозируются грозы. Он отметил, что осадков не ожидается только на юго-востоке. Температура воздуха ночью в большинстве областей, согласно прогнозу, будет колебаться в диапазоне от 9 до 14 градусов.

Только на юге страны будет немного теплее,

– уточнил Иван Семилит.

Днем столбики термометров в большинстве областей будут показывать от 19 до 24 градусов тепла, тогда как 13 июня на юго-востоке и востоке будет от 24 до 29 градусов тепла, а 14 июня в этой части ожидается до 27 градусовградусов тепла.

Какой будет погода до конца недели?

Вскоре в Украину начнет поступать более прохладный воздух, однако сильного понижения температур до 7 градусов тепла, о чем ранее сообщали некоторые СМИ, пока, согласно текущим прогнозам, не ожидается.

В целом погода в ближайшие дни будет оставаться нестабильной из-за влияния атмосферных фронтов и областей пониженного атмосферного давления. В большинстве областей скоро ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.