Також в регіонах суттєво знизиться температура. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 13 червня?

У суботу, 13 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі пройдуть у більшості північних, центральних і південних областей, а вдень опади змістяться на Лівобережжя, захід країни та Крим. На решті території істотних опадів не прогнозують.

У денні години на Лівобережжі та в Криму можливі грози, місцями град і шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно західного та північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 9 – 15 градусів, у західних областях – 6 – 11 градусів. Вдень очікується 19 – 24 градусів, а на південному сході та сході країни – до 24 – 29 градусів тепла.

У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність. Вночі можливий короткочасний дощ, удень без опадів. Температура повітря в області вночі 10 – 15 градусів, вдень 19 – 24 градусів, у Києві – 12 – 14 градусів вночі та 21 – 23 градусів вдень.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +19..+21;

Ужгород +19..+21;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +19..+21;

Тернопіль +18..+20;

Чернівці +19..+21;

Хмельницький +18..+20;

Луцьк +18..+20;

Рівне +19..+21;

Житомир +18..+20;

Вінниця +18..+20;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +18...+20;

Суми +20...+22;

Полтава +20...+22;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +25...+27;

Луганськ +26...+28;

Харків +24...+26.



Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, після періоду спеки в Україну почне надходити прохолодніше повітря, яке принесе дощі та грози в низці регіонів. Водночас різкого похолодання синоптики не прогнозують – очікується лише помірне зниження температури.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 12 червня активний атмосферний фронт із Західної Європи поступово зміщуватиметься із заходу на схід. Він спричинить коливання тиску й вологості, а також зміну вітру з південно-східного на північно-західний. Після проходження фронту до країни надходитиме прохолодніше повітря, яке витіснятиме спеку з західних регіонів у центральні області.