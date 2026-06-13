Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

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Як зміниться погода в Україні?

Синоптик констатував, що активний атмосферний фронт, про який раніше попереджали, спричинив значні температурні контрасти. Наприклад, учора у Львівській області випали дощі, а температура повітря була 11 градусів тепла.

Натомість на Лівобережжі переважала суха та тепла погода з коливаннями показників від 23 до 25 градусів тепла. Межа між теплим і прохолодним повітрям проходила, зокрема, через райони Тетерева, Житомира та Вінниці.

Протягом найближчих вихідних очікується відчутне похолодання. Подекуди випадатимуть дощі, які місцями будуть з грозами. Температура повітря вночі буде від 11 до 13 градусів тепла, а вдень від 21 до 23 градусів тепла.

Ба більше, ща словами фахівця, згідно з попередніми прогнозами синоптиків, щонайменше до кінця другої декади червня погодні умови на території України залишатимуться під впливом атлантичних циклонів.

Віталій Постригань пояснив, що вони сприятимуть надходженню прохолодніших повітряних мас із північних широт, тому на тривалий період стабільної та спекотної погоди у найближчій перспективі очікувати не варто.

Тож парасоля, легкий светр та уважність до прогнозів залишаються актуальними супутниками найближчих днів,

– резюмував фахівець.

До речі, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також повідомляв, що протягом найближчих вихідних в Україні утримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, але негода частково послабшає.