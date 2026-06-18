Про це у коментарі для 24 Каналу розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

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Якою буде погода невдовзі?

Іван Семиліт розповів, що найближчими днями істотного похолодання на території України не прогнозується. Навпаки, за словами фахівця, погодні умови поступово набуватимуть більш літнього і навіть комфортного характеру.

Представник Укргідрометцентру пояснив, що наприкінці тижня та на вихідних по країні стане більше сонячних днів, водночас температурні показники поступово підвищуватимуться до звичних для цієї пори року значень.

Водночас нинішню погоду, яка панує в Україні, синоптик назвав цілком нормальною. Він додав, що середньодобова температура у більшості областей наразі перебуває поблизу кліматичної норми і є звичними для середини червня.

Поточна температура загалом є комфортною і саме з кліматичної точки зору більш правильною,

– додав він.

Чи буде послаблення дощів?

За його словами, 19 червня в більшості областей очікується погода без опадів. Подібні умови будуть пов'язані з поширенням поля підвищеного атмосферного тиску. Вплив антициклону збережеться і 20 – 21 червня.

Попри подібні умови, як уточнив синоптик у цей період подекуди можливі локальні короткочасні дощі. Зокрема, 20 червня невеликі опади прогнозують на північному сході країни, а 21 червня дощі можливі на крайньому заході.

Утім, Іван Семиліт наголосив, що відповідні дощі матимуть локальний характер і будуть нетривалими. У більшості регіонів України істотних опадів наприкінці робочого тижня та протягом найближчих вихідних не очікується.

Дощі можуть супроводжуватися грозами, оскільки під час прогрівання приземного шару в нас також відбувається утворення конвективних хмар, які безпосередньо і створюють грозу,

– резюмував представник Укргідрометцентру.

До речі, загалом впродовж 19 – 21 червня в більшості областей України денні максимуми коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла. Подекуди можливе підвищення до 30 градусів тепла. Нічні температури теж зростуть.