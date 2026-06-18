Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 19 червня.
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Як зміниться погода в Україні 19 червня?
За словами синоптиків, із Західної Європи надходитиме область слабко підвищеного тиску, тому опадів буде небагато, а погода загалом стане більш стабільною. Водночас на південному сході ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту.
У верхніх шарах атмосфери над країною залишатиметься прохолодне й вологе повітря, але воно поступово відходитиме.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Лише на південному сході, а вдень місцями на заході та півночі можливі невеликі короткочасні дощі. Решта території – без опадів.
Буде мінлива хмарність. Вітер північно-західний, а на півдні та південному сході – північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Середня температура поступово зростатиме. Уночі стовпчик термометра показуватиме 11 – 16 градусів тепла, на узбережжі морів – до 19. Вдень варто очікувати 22 – 27 градусів тепла.
Температура повітря у містах України
- Київ +24...+26;
- Ужгород +26...+28;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +25...+27;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +21...+23.
Температура повітря у містах України 19 червня / Фото Укргідрометцентр
Зверніть увагу! 19 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися у Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму.
У яких областях загроза виникнення пожеж буде високою / Фото Укргідрометцентр
До слова, синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні різкого похолодання не буде. Навпаки, погода поступово стане більш літньою і комфортною, а температура підвищуватиметься до звичних для червня значень.