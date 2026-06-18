Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 19 червня.

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Як зміниться погода в Україні 19 червня?

За словами синоптиків, із Західної Європи надходитиме область слабко підвищеного тиску, тому опадів буде небагато, а погода загалом стане більш стабільною. Водночас на південному сході ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

У верхніх шарах атмосфери над країною залишатиметься прохолодне й вологе повітря, але воно поступово відходитиме.

Лише на південному сході, а вдень місцями на заході та півночі можливі невеликі короткочасні дощі. Решта території – без опадів.

Буде мінлива хмарність. Вітер північно-західний, а на півдні та південному сході – північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Середня температура поступово зростатиме. Уночі стовпчик термометра показуватиме 11 – 16 градусів тепла, на узбережжі морів – до 19. Вдень варто очікувати 22 – 27 градусів тепла.

Температура повітря у містах України

Київ +24...+26;

Ужгород +26...+28;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +24...+26;

Рівне +25...+27;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +22...+24;

Суми +22...+24;

Полтава +22...+24;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +23...+25;

Харків +21...+23.

Температура повітря у містах України 19 червня / Фото Укргідрометцентр

Зверніть увагу! 19 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися у Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму.

У яких областях загроза виникнення пожеж буде високою / Фото Укргідрометцентр

До слова, синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні різкого похолодання не буде. Навпаки, погода поступово стане більш літньою і комфортною, а температура підвищуватиметься до звичних для червня значень.