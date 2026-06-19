Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Яка погода буде невдовзі?

У четвер, 19 червня, незначні короткочасні дощі прогнозують у південно-східних областях, у денні години такі умови передбачають для частини західних і північних регіонів. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а на морському узбережжі пригріє до 19 градусів тепла. Водночас денні максимуми підвищаться, стовпчики термометрів покажуть від 22 до 27 градусів тепла.

Упродовж 20 – 21 червня в більшості областей все ж таки переважатиме суха погода. Лише у п'ятницю у денні години в окремих районах східних, південних, а також центральних областей можливі опади у вигляді незначного дощу.

У ці дні температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, водночас на узбережжі морів місцями вона досягатиме 21 градуса тепла. Вдень відповідні значення коливатимуться в межах від 22 до 27 градусів тепла.

Зауважимо, що у західних і південно-західних областях подекуди очікується підвищення в діапазоні від 30 до 32 градусів тепла. Вітер буде переважно північного і північно-західного напрямків зі швидкістю від 5 до 20 метрів за секунду.

Що повідомляли раніше?

Загалом найближчими днями істотного похолодання на території України синоптики не прогнозують. Навіть навпаки, за даними фахівців, погодні умови поступово набуватимуть більш літнього і навіть комфортного характеру.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що дощі матимуть локальний характер і будуть нетривалими. У більшості регіонів істотних опадів наприкінці робочого тижня та протягом найближчих вихідних не очікується.

Таким чином наприкінці робочого тижня погода на території України почне стабілізуватися. Кількість опадів поступово зменшиться, а температура повітря почне підвищуватися завдяки посиленню впливу антициклону.