Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду прогнозируют на субботу?

По данным синоптиков, в большинстве регионов в этот день осадков не ожидается. Днем небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами на северо-востоке, а также в Одесской и Винницкой областях.

Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Столбики термометров ночью покажут 13 – 18 градусов тепла, а днем поднимутся до 23 – 28 градусов тепла. Несколько теплее будет в юго-западной части: ночью ожидается 15 – 20 градусов тепла, а днем температура поднимется до 25 – 30 градусов.

Температура в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +29...+31;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +24...+26;

Ровно +25...+27;

Житомир +22...+24;

Винница +23...+25;

Одесса +23...+25;

Николаев +28...+30;

Херсон +26...+28;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +25...+27;

Донецк +24...+26;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.

Погода в Украине на 20 июня / Карта Укргидрометцентра

Ранее сообщалось, что Украина в настоящее время находится под влиянием циклона с северо-востока. Он обеспечивает приток более прохладного воздуха, чем антициклон в Западной Европе.

Повышение температуры в ближайшие дни все же возможно местами в западных и юго-западных областях страны. Там ожидается до 32 градусов тепла. А ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью от 5 до 20 метров в секунду.