Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду прогнозируют на субботу?

По данным синоптиков, в большинстве регионов в этот день осадков не ожидается. Днем небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами на северо-востоке, а также в Одесской и Винницкой областях.

Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Столбики термометров ночью покажут 13 – 18 градусов тепла, а днем поднимутся до 23 – 28 градусов тепла. Несколько теплее будет в юго-западной части: ночью ожидается 15 – 20 градусов тепла, а днем температура поднимется до 25 – 30 градусов.

Температура в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +29...+31;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +26...+28;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +23...+25;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +24...+26;
  • Кропивницкий +27...+29;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +25...+27;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.

Погода на 20 июня 2026 годаПогода в Украине на 20 июня / Карта Укргидрометцентра

Ранее сообщалось, что Украина в настоящее время находится под влиянием циклона с северо-востока. Он обеспечивает приток более прохладного воздуха, чем антициклон в Западной Европе.

Повышение температуры в ближайшие дни все же возможно местами в западных и юго-западных областях страны. Там ожидается до 32 градусов тепла. А ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью от 5 до 20 метров в секунду.