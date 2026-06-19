Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также: Где и когда ожидается жара до +32 и в каких областях будет прохладнее: прогноз синоптиков
Какую погоду прогнозируют на субботу?
По данным синоптиков, в большинстве регионов в этот день осадков не ожидается. Днем небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами на северо-востоке, а также в Одесской и Винницкой областях.
Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Столбики термометров ночью покажут 13 – 18 градусов тепла, а днем поднимутся до 23 – 28 градусов тепла. Несколько теплее будет в юго-западной части: ночью ожидается 15 – 20 градусов тепла, а днем температура поднимется до 25 – 30 градусов.
Температура в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +29...+31;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +22...+24;
- Винница +23...+25;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Погода в Украине на 20 июня / Карта Укргидрометцентра
Ранее сообщалось, что Украина в настоящее время находится под влиянием циклона с северо-востока. Он обеспечивает приток более прохладного воздуха, чем антициклон в Западной Европе.
Повышение температуры в ближайшие дни все же возможно местами в западных и юго-западных областях страны. Там ожидается до 32 градусов тепла. А ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью от 5 до 20 метров в секунду.