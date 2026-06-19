Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Де та коли чекати спеку до +32 і в яких областях буде прохолодніше: прогноз синоптиків

Яку погоду прогнозують на суботу?

За даними синоптиків, у більшості регіонах у цей день опадів не очікується. Вдень невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями на північному сході, а також в Одеській і Вінницькій областях.

Вітер прогнозують північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів уночі покажуть 13 – 18 градусів тепла, а вдень піднімуться до 23 – 28 градусів тепла. Дещо тепліше буде у південно-західній частині: вночі очікується 15 – 20 градусів тепла, а вдень пригріє до 25 – 30 градусів.

Температура в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +29...+31;
  • Львів +25...+27;
  • Івано-Франківськ +25...+27;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +26...+28;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +25...+27;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +23...+25;
  • Миколаїв +28...+30;
  • Херсон +26...+28;
  • Сімферополь +24...+26;
  • Кропивницький +27...+29;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +24...+26;
  • Дніпро +25...+27;
  • Запоріжжя +25...+27;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +24...+26.

Погода на 20 червня 2026Погода в Україні на 20 червня / Карта Укргідрометцентру

Раніше повідомлялось, що Україна наразі перебуває під впливом циклону з північного сходу. Він забезпечує надходження прохолоднішого повітря, ніж антициклон у Західній Європі.

Підвищення температури найближчими днями все ж можливе подекуди у західних і південно-західних областях країни. Там очікується до 32 градусів тепла. А вітер північного і північно-західного напрямків буде зі швидкістю від 5 до 20 метрів за секунду.