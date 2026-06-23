Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в новой публикации в Facebook .
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Какую погоду прогнозируют?
Специалист отмечает, что Франция столкнулась с одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. В ряде регионов страны объявлен самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремально высоких температур.
По данным синоптиков, в городах Дуэль и Бискарросс воздух уже прогрелся до 40 – 41 градуса тепла. При этом ожидается дальнейшее повышение температуры, местами она поднимется как минимум до 45 градусов теплаЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Нынешняя волна тепла может стать рекордной для этого времени года. Также обращают внимание на данные программы Copernicus, которые свидетельствуют о том, что волны жары в Европе становятся все более интенсивными, продолжительными и начинаются все раньше.
По мнению экспертов, такая тенденция является одним из проявлений климатических изменений, последствия которых уже наблюдаются на европейском континенте. В то же время в Украине, как пояснил Виталий Постригань, такой аномальной жары пока не будет.
Согласно обнародованной информации, в период с 24 по 26 июня погода в Украине будет определяться значительным прогревом земной поверхности и повышенной влажностью воздуха, что будет способствовать росту нестабильности атмосферы.
В дневные часы местами прогнозируются кратковременные грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 24 до 25 градусов тепла.
Высокая температура и влажность воздуха будут усиливать ощущение духоты,
– написал он.
По предварительным прогнозам, последние выходные июня пройдут без сильной жары и интенсивных осадков. Температуры будут близки к климатической норме, а в течение рабочей недели сохранится комфортная летняя погода.
Что сообщалось ранее?
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на территории Украины в течение этой недели сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. При этом температура будет оставаться по-летнему высокой.
В Укргидрометцентре также недавно предупреждали, что в начале рабочей недели в Украине снова станет больше дождей и гроз. При этом сильного потепления или снижения температурных показателей не прогнозируют.