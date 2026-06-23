Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в новой публикации в Facebook .

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Какую погоду прогнозируют?

Специалист отмечает, что Франция столкнулась с одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. В ряде регионов страны объявлен самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремально высоких температур.

По данным синоптиков, в городах Дуэль и Бискарросс воздух уже прогрелся до 40 – 41 градуса тепла. При этом ожидается дальнейшее повышение температуры, местами она поднимется как минимум до 45 градусов тепла

Нынешняя волна тепла может стать рекордной для этого времени года. Также обращают внимание на данные программы Copernicus, которые свидетельствуют о том, что волны жары в Европе становятся все более интенсивными, продолжительными и начинаются все раньше.

По мнению экспертов, такая тенденция является одним из проявлений климатических изменений, последствия которых уже наблюдаются на европейском континенте. В то же время в Украине, как пояснил Виталий Постригань, такой аномальной жары пока не будет.

Согласно обнародованной информации, в период с 24 по 26 июня погода в Украине будет определяться значительным прогревом земной поверхности и повышенной влажностью воздуха, что будет способствовать росту нестабильности атмосферы.

В дневные часы местами прогнозируются кратковременные грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 24 до 25 градусов тепла.

Высокая температура и влажность воздуха будут усиливать ощущение духоты,

– написал он.

По предварительным прогнозам, последние выходные июня пройдут без сильной жары и интенсивных осадков. Температуры будут близки к климатической норме, а в течение рабочей недели сохранится комфортная летняя погода.

Что сообщалось ранее?

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на территории Украины в течение этой недели сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. При этом температура будет оставаться по-летнему высокой.

В Укргидрометцентре также недавно предупреждали, что в начале рабочей недели в Украине снова станет больше дождей и гроз. При этом сильного потепления или снижения температурных показателей не прогнозируют.