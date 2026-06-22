Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Какая будет погода на этой неделе?

В понедельник, 22 июня, только днем пройдут кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях, возможны грозы, град и шквалы. Температура воздуха ночью составит +12...+18 градусов, днем повысится до +27...+32 градусов.

Во вторник, 23 июня, ночью дожди пройдут в северо-западных областях, днем грозовые ливни охватят большую часть территории страны, за исключением Полесья, Крыма и Закарпатья. Местами возможны грозы, град и даже сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, при этом в этот период суток на крайнем юге местами будет до +21 градуса. Уже днем столбики термометров поднимутся и покажут +27...+33 градуса.

В среду, 24 июня, ночью грозовые дожди пройдут в юго-восточной части страны, днем осадки ожидаются в северных областях, местами возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +12...+18 градусов, днем +26...+31 градус.

В четверг, 25 июня, кратковременные дожди пройдут в большинстве областей, за исключением юга и крайнего запада. Температура воздуха ночью составит +12…+18 градусов, днем +21…+26 градусов, на юге и в Закарпатье ожидается +27…+32 градусов.

В пятницу, 26 июня, только днем пройдут кратковременные дожди на Левобережье страны, местами с грозой и шквалами. Температура воздуха ночью составит +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, на юге и в Закарпатье +26…+31 градусов.

В субботу, 27 июня, ожидается малооблачная погода без осадков, на юго-востоке возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, днем она составит около +20…+25 градусов.

В воскресенье, 28 июня, на территории страны будет преобладать солнечная и сухая погода без значительных осадков. Ночью ожидается температура воздуха +10...+15 градусов, днем будет +23...+28 градусов, на крайнем западе температура поднимется до +28...+33 градусов.

Напомним, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит недавно сообщал, что в начале новой рабочей недели в Украине снова станет больше дождей и гроз. В то же время температура воздуха местами ожидается жаркой.