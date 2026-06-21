Новая рабочая неделя в Украине начнётся с высоких температур. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Какая будет погода 22 июня?

Ночь по всей стране пройдет без осадков. Но днем ситуация изменится. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются почти по всей стране, кроме южных и юго-восточных областей. Без осадков останутся Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, большая часть Донецкой области и Крым.

Также по стране будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночью в большинстве областей средняя температура составит 14 – 19 градусов, а днем воздух прогреется до 26 – 31 градуса тепла. На востоке будет немного прохладнее: ночью – 11 – 16 градусов, днём – 23 – 28 градусов.

Обратите внимание! В большинстве регионов 22 июня будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключения: Ужгородская, Черновицкая, Киевская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Луганская и Донецкая области.

Температура воздуха в разных городах Украины

Киев +28…+30;

Ужгород +30…+32;

Львов +26…+28;

Ивано-Франковск +28…+30;

Тернополь +28…+30;

Черновцы +27…+29;

Хмельницкий +27…+29;

Луцк +26…+28;

Ровно +27…+29;

Житомир +28…+30;

Винница +27…+29;

Одесса +24…+26;

Николаев +29…+31;

Херсон +27…+29;

Симферополь +25…+27;

Кропивницкий +28…+30;

Черкассы +28…+30;

Чернигов +26…+28;

Сумы +25…+27;

Полтава +28…+30;

Днепр +27…+29;

Запорожье +27…+29;

Донецк +24…+26;

Луганск +26…+28;

Харьков +27…+29.

Какая погода будет в Украине 22 июня / Фото Укргидрометцентра

Напомним, что, по словам представителя Укргидрометцентра Ивана Семилита, с начала новой недели в Украине станет больше дождей из-за атмосферного фронта с северо-востока. В понедельник и вторник осадки охватят уже почти всю страну.