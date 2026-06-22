Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.
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Якою буде погода цього тижня?
У понеділок, 22 червня, лише вдень будуть короткочасні дощі у західних, північних та центральних областях, можлива гроза, град і шквали. Температура повітря вночі становитиме +12...+18 градусів, удень підвищиться до +27...+32 градусів.
У вівторок, 23 червня, вночі дощі пройдуть у північно-західних областях, вдень грозові зливи охоплять більшу частину території країни, за винятком Полісся, Криму та Закарпаття. Подекуди можливі гроза, град та навіть сильні шквали вітру.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, водночас у цей період доби на крайньому півдні місцями пригріє до +21 градуса. Вже удень стовпчики показуватимуть зростуть і показуватимуть +27...+33 градусів.
У середу, 24 червня,вночі грозові дощі пройдуть у південно-східній частині країни, вдень опади очікуються у північних областях, подекуди можливий сильний вітер. Температура повітря вночі буде +12...+18 градусів, удень +26...+31 градусів.
У четвер, 25 червня, короткочасні дощі випадуть у більшості областей, за винятком півдня і крайнього заходу. Температура повітря вночі буде +12…+18 градусів, удень +21…+26 градусів, на півдні і Закарпатті очікується +27…+32 градусів.
У п'ятницю, 26 червня, лише вдень короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі країни, подекуди з грозою і шквалами. Температура повітря вночі буде +11…+17 градусів, удень +21…+26 градусів, на півдні та Закарпатті +26…+31 градусів.
У суботу, 27 червня, очікується малохмарна погода без опадів, на південному сході можливі сильні пориви вітру. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, удень вона становитиме близько +20…+25 градусів.
У неділю, 28 червня, по території країни переважатиме сонячна та суха погода, без істотних опадів. Уночі температура повітря очікується +10...+15 градусів, удень буде +23...+28 градусів, на крайньому заході пригріє до +28...+33 градусів.
Нагадаємо, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт нещодавно повідомляв, що на початку нового робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас температура повітря подекуди очікується спекотною.