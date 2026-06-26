На мешканців західних регіонів очікує випробування температурами до 38 градусів тепла, передає 24 Канал.

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Як і коли був побитий температурний рекорд у Львові?

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 25 червня повітря у місті прогрілося до 30, 2 градуса тепла. Це абсолютний максимум для цієї дати за весь час офіційних метеорологічних спостережень у Львові.

Попередній рекорд становив 29,2 градуса. Ця позначка залишалася нездоланною майже 60 років – її фіксували лише двічі, у 1951 та 1967 роках. Цьогорічна літня спека перевершила історичний показник одразу на цілий градус.

Якою буде погода до кінця червня?

Попереду – пік спеки та різке похолодання.

Синоптики попереджають, що з 26 червня хвиля аномального тепла пошириться на більшу частину території України. Найважче доведеться мешканцям західних областей, де прогнозують екстремальні 38 градусів. Така погода протримається кілька днів, після чого атмосферні фронти принесуть різке похолодання.

Цьогорічна погода постійно дивує українців контрастами. Наприклад, ще у травні у Львові зафіксували температурний рекорд із протилежним знаком – тоді вночі стовпчики термометрів опустилися до аномальних для кінця весни плюс 2,2 градуса.

Раніше ми писали про те, що найспекотнішими днями червня стануть 29 – 30 червня. У цей період температура повітря вночі не опускатиметься нижче 20 градусів тепла.