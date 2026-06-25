Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна.

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Наскільки сильно потеплішає?

За словами синоптикині, зміна погодних процесів розпочнеться вже з суботи, 27 червня. Разом із надходженням тепліших повітряних мас нічна температура протягом вихідних коливатиметься в межах від 15 до 22 градусів тепла.

У денні години повітря прогріватиметься та становитиме в діапазоні від 27 до 34 градусів тепла. Водночас у західних областях місцями очікується сильна спека, подекуди температура перевищуватиме позначку 35 градусів тепла.

Найвищі показники прогнозують саме на заході, де подекуди стовпчики термометрів можуть сягнути від 37 до 38 градусів тепла. Натомість у східних областях буде менш відчутна спека – там очікується від 23 до 28 градусів тепла.

Можемо зазначити, що наступний тиждень буде... жаркішим за ось цей, який триває зараз. Але наскільки саме... Там вже детально – по показниках – зможемо озвучити пізніше, наприкінці цього тижня,

– пояснила Наталія Птуха.

На що варто звернути увагу?

Раніше Іван Семиліт повідомив, що на вихідних у західних і центральних областях погоду почне визначати поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходитиме із заходу. У решті областей подекуди можливі короткочасні дощі.

Ще до 26 червня погода на території України, як повідомляв синоптик Віталій Постригань, визначатиметься значним прогріванням земної поверхні та підвищеною вологістю повітря, що сприятиме зростанню нестійкості атмосфери.