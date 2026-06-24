Таку інформацію повідомив заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV.

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Як зміниться погода в Україні?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що 24 червня локальні грозові дощі будуть у південних областях, 25 червня – переважно на Лівобережжі, а 26 червня опади охоплять більшість території країни, крім західних регіонів.

За його словами, 27 червня короткочасні дощі збережуться лише на сході та південному сході. Натомість у західних і центральних областях погоду почне визначати поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходитиме із заходу.

Синоптик зазначив, що вже 23 червня температура повітря на сході, півдні та місцями в центральних областях підвищиться до 32 градусів тепла. Водночас на сході країни 25 червня очікується короткочасне зниження температури.

Там стовпчики термометрів показуватимуть від 20 до 25 градусів тепла. Попри періодичні дощі, в Україні зростає пожежна небезпека. У більшості регіонів фіксується надзвичайний рівень ризику виникнення пожеж в екосистемах.

Упродовє вихідних денна температура повітря коливатиметься в діапазоні від 22 до 29 градусів тепла. Водночас у західних областях та в Одеській області значення можуть підніматися та становити від 31 до 34 градусів тепла.

Водночас Іван Семиліт розповів, що у східній частині країни утримуватиметься більш прохолодна погода з показниками від 19 до 25 градусів тепла. За попередніми прогнозами, наприкінці тижня істотних опадів уже не очікується.

На що варто звернути увагу?

Укргідрометцентр раніше повідомляв, що атмосферний фронт принесе до території України нестійкі погодні умови. У зв'язку з цим у низці областей очікуються короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та шквали.

Водночас найближчими днями в Україні утримається по-справжньому літня погода. У низці регіонів температура повітря підніматиметься до дещо спекотних значень, а рівень пожежної небезпеки поступово зростатиме.