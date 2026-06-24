Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для NV.

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Как изменится погода в Украине?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что 24 июня локальные грозовые дожди пройдут в южных областях, 25 июня — преимущественно на Левобережье, а 26 июня осадки охватят большую часть территории страны, кроме западных регионов.

По его словам, 27 июня кратковременные дожди сохранятся лишь на востоке и юго-востоке. Зато в западных и центральных областях погоду начнет определять область повышенного атмосферного давления, которая будет надвигаться с запада.

Синоптик отметил, что уже 23 июня температура воздуха на востоке, юге и местами в центральных областях повысится до 32 градусов тепла. В то же время на востоке страны 25 июня ожидается кратковременное понижение температуры.

Там столбики термометров будут показывать от 20 до 25 градусов тепла. Несмотря на периодические дожди, в Украине растет пожарная опасность. В большинстве регионов фиксируется чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров в экосистемах.

В течение выходных дневная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 22 до 29 градусов тепла. В то же время в западных областях и в Одесской области показатели могут подниматься и составлять от 31 до 34 градусов тепла.

При этом Иван Семилит сообщил, что в восточной части страны сохранится более прохладная погода с показателями от 19 до 25 градусов тепла. По предварительным прогнозам, в конце недели существенных осадков уже не ожидается.

На что стоит обратить внимание?

Укргидрометцентр ранее сообщал, что атмосферный фронт принесет на территорию Украины нестабильные погодные условия. В связи с этим в ряде областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и шквалы.

В то же время в ближайшие дни в Украине сохранится по-настоящему летняя погода. В ряде регионов температура воздуха будет подниматься до довольно жарких значений, а уровень пожарной опасности будет постепенно расти.