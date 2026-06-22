Про це свідчить тижневий прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

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Кому чекати дощів?

Упродовж наступних кількох діб через територію України з півночі на південь переміщуватиметься атмосферний фронт. Він перебуватиме у полі підвищеного атмосферного тиску, тому його вплив буде нерівномірним залежно від регіону.

Таким чином подібний атмосферний фронт спричинятиме типові літні короткочасні дощі, які здебільшого випадатимуть саме у денні години. Водночас розподіл опадів буде нерівномірним як за територією, так і за їхньою інтенсивністю.

Згідно з прогнозом, найближчої ночі по території України переважатиме погода без опадів. Утім, уже вдень 23 червня в більшості областей, за винятком північних і північно-східних, очікуються короткочасні дощі у супроводі грози.

Ба більше, водночас подекуди можливі град і шквали, які рухатимуться зі швидкістю вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Найбільш інтенсивні опади очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, де фахівці місцями прогнозують значні дощі.

Згідно з оприлюдненими даними, у південних областях 24 червня, а також на Лівобережжі 25 червня зберігатиметься ймовірність локальних грозових дощів. У цей період на решті території країни істотних опадів не передбачають.

Які прогнози оприлюднювали раніше?

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що загалом на початку поточного тижня в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також повідомляв, що на початку робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. За його словами, дещо сухіша погода збережеться переважно саме у південній частині країни.