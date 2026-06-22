Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 23 червня?

В Україні у вівторок переважатиме хмарна погода. Вночі в північній частині країни пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не прогнозують.

Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують сильні зливи.

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Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів, а вдень очікується 27 – 32. У західних та північних областях – до 28 градусів.

Температура повітря в різних містах України

  • Київ +26…+28;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львів +25…+27;
  • Івано-Франківськ +24…+26;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +30…+32;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +26…+28;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +25…+27;
  • Полтава +26…+28;
  • Дніпро +27…+29;
  • Запоріжжя +27…+29;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків +25…+27.


Погода в Україні 22 червня / Карта Укргідрометцентр

Що ще відомо про погоду в Україні?

На початку нового робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою, а подекуди навіть спекотною.

Дещо сухіша погода збережеться переважно на півдні України. Температура повітря вночі у ці дні коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Удень очікується прогрівання в діапазоні близько від 24 до 30 градусів тепла.

Також представник Укргідрометцентру розповів, що найближчими днями на погодні умови в Україні дедалі більше впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. Завдяки цьому кількість хмарності та опадів зменшуватиметься.