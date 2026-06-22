Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода 23 червня?
В Україні у вівторок переважатиме хмарна погода. Вночі в північній частині країни пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не прогнозують.
Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують сильні зливи.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів, а вдень очікується 27 – 32. У західних та північних областях – до 28 градусів.
Температура повітря в різних містах України
- Київ +26…+28;
- Ужгород +27…+29;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +30…+32;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +26…+28;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +25…+27;
- Полтава +26…+28;
- Дніпро +27…+29;
- Запоріжжя +27…+29;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +25…+27.
Погода в Україні 22 червня / Карта Укргідрометцентр
Що ще відомо про погоду в Україні?
На початку нового робочого тижня в Україні знову побільшає дощів та гроз. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою, а подекуди навіть спекотною.
Дещо сухіша погода збережеться переважно на півдні України. Температура повітря вночі у ці дні коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Удень очікується прогрівання в діапазоні близько від 24 до 30 градусів тепла.
Також представник Укргідрометцентру розповів, що найближчими днями на погодні умови в Україні дедалі більше впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. Завдяки цьому кількість хмарності та опадів зменшуватиметься.