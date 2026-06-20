Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

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Що буде з погодою в Україні?

Представник Укргідрометцентру розповів, що найближчими днями на погодні умови в Україні дедалі більше впливатиме область підвищеного атмосферного тиску. Завдяки цьому кількість хмарності та опадів зменшуватиметься.

За його словами, до кінця доби 20 червня у більшості південних, центральних та східних областей ще можливі локальні короткочасні дощі. Утім, істотних опадів не прогнозують. Уже у неділю, 21 червня, дощі залишать Україну.

Іван Семиліт пояснив, що на погоду впливатиме антициклон із заходу, який забезпечить сухі та більш сонячні умови. Температура повітря вночі до кінця поточного тижня коливатиметься в межах від 13 до 18 градусів тепла.

Водночас на узбережжі морів місцями стовпчики термометрів зростатимуть до 21 градуса. Удень в більшості областей очікується від 22 до 27 градусів тепла. У неділю дещо спекотніші умови поширяться на західну частину України.

За даними синоптиків, місцями температура повітря підвищиться і становитиме від 30 до 32 градусів тепла завдяки надходженню теплого повітря з території Європи, а також інтенсивнішому прогріванню приземного шару атмосфери.

Про що попереджали раніше?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв раніше, що загалом найближчим часом на території України переважатиме комфортна літня погода без різких температурних змін. Водночас у частині регіонів можливі короткочасні дощі та грози.

Укргідрометцентр також повідомляв, що наприкінці поточного тижня в Україні переважатиме тепла літня погода. Опади поступово втрачатимуть інтенсивність, хоча в окремих регіонах подекуди ще можливі короткочасні дощі.

До слова, поки країни Західної Європи готуються до екстремальної спеки, в Україні зберігається більш комфортна літня погода. Хоч найближчим часом сильного потепління не буде, проте температурний фон дещо зростатиме.