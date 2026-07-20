Що відомо про ціну на воду у Львові

Потреба у підвищенні ціни викликана низкою чинників, про що повідомив у понеділок, 20 липня, директор Львівського комунального підприємства "Львівводоканал" Дмитро Ванькович.

Мова йде про збільшення тарифу на електроенергію, підвищення заробітної плати та зростання податків.

Дмитро Ванькович директор Львівського комунального підприємства "Львівводоканал" Треба розуміти загальну фінансову ситуацію на підприємстві. Місто виділило за програмою підтримки підприємства 323 мільйони гривень. За сім місяців ми вже використали 226 мільйонів гривень. Якщо ми нічого не змінимо, то на закінчення року матимемо збитки у розмірі 672 мільйони.

Ванькович додав: якщо тариф скоригувати, то можна отримати додатково 409 мільйонів гривень. А збитки зменшаться до 262 мільйонів.

Якщо в родини малий дохід, то вони оформлять субсидію й не відчують цього коригування,

– наголосив директор Львівводоканалу.

Слід також додати, що підвищення тарифу на воду:

не покращить якість обслуговування;

не підвищить якість води.

Але остаточне рішення щодо цін повинен ухвалити виконавчий комітет міськради міста.

Тобто наразі не можна точно сказати, що новий тариф на воду у Львові становитиме саме 56,38 гривні за кубометр. Але міська влада наразі активно працює над цим питанням.

Що ще варто знати про ціни на воду

Нагадаємо, що до цього вже були обговорення, що ціна на водопостачання у Львові може становити майже 100 гривень за кубометр. У Львівводоканалі пояснили, що така вартість зможе покрити всі необхідні для підприємства витрати.

Колишня прем'єрка Юлія Свириденко робила заяву, що право на ціноутворення тарифу на воду дійсно передали місцевим адміністраціям на рівні областей. Але слід знайти рішення, яке допоможе розв'язати проблему заборгованості.