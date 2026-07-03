Що в уряді говорять про ціни на воду

Тобто це повна їх відповідальність, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на годині запитань до уряду.

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Вона пояснила, що завдання Верховної Ради полягає у тому, аби здійснювати парламентський контроль. Водночас Кабмін має здійснювати урядовий контроль.

Прем'єрка розповіла, зокрема, про борги за тепло. Їх вона назвала "великою проблемою" та додала, що заборгованість перед "Нафтогазом" становить 180 мільярдів гривень.

Також Юлія Свириденко заявила, що впродовж останніх тижнів були проведені наради з обласними державними адміністраціями. Особливо складна ситуація в прифронтових територіях – там найбільший обсяг заборгованості".

Станом на сьогодні слід шукати балас, який дозволить прифронтовим областям працювати, але не надасть можливості нарощувати борги. Рішення шукають на рівні законодавства.

Проблема тарифів на воду зараз є неймовірно актуальною. Чимало водоканалів та громад заявили, що незабаром ціни суттєво зростуть. Про це вже повідомляли у Луцьку, Тернополі, Полтаві тощо.

Де ще повідомляли про підвищення тарифів на воду

Наприклад, в Івано-Франківську тарифи на воду зростуть у два рази. Нові ціни набудуть чинності вже 9 липня.

А у Львові повідомили, що хочуть встановити ціну за кубометр води на рівні 100 гривень. Станом на зараз один кубометр води у Львові все ще коштує 25,88 гривні.