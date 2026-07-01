Новий стандарт пального

З 1 липня на всіх заправках України продаватимуть бензин із додаванням біоетанолу. Як зазначають в Міністерстві економіки, використання такого пального є звичною практикою для країн Європейського Союзу.

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Перехід на бензини стандарту Е10 передбачає, що таке пальне має містити від 7 до 10% біоетанолу – зневодненого етилового спирту, який отримують у процесі переробки рослинної сировини. Стандарт поширюється на всі бензини з октановим числом нижче 98.

Впровадження нового стандарту є частиною зближення українського та європейського ринку пального. Воно має на меті зниження викидів парникових газів, оскільки біоетанол є екологічно чистим паливом.

У Мінекономіки запевнили, що після впровадження стандарту Е10 бензин на українських заправках не подорожчає, а автопарк переважно готовий до змін у складі пального. Зокрема, випущені після 2000 року двигуни адаптовані до бензину з часткою біоетанолу.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу зазначав, що перехід на Е10 є одним із факторів, які стримують зниження цін на бензин в Україні. Оскільки не всі трейдери до кінця були впевнені, що впровадження не відтермінують, замовлення ресурсу деякий час відкладали.

Зрештою, це надолужили, проте станом на 29 червня не всі виробники підтвердили постачання. За словами експерта, такий ресурсний дискомфорт тримає ціни на поточному рівні.

Зарплати військових у липні

У межах реформи в Україні оновили систему зарплат військовослужбовців. Перші виплати за червень мають надійти до 20 липня. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Розмір базового грошового забезпечення не змінюють, однак понад ним упроваджують нову систему бойових винагород. Їхній розмір залежить від зони перебування й характеру виконуваних військовим завдань. Передбачені такі додаткові винагороди:

тилова

10 тисяч гривень на місяць (разом із базовим забезпеченням зарплата становитиме мінімум 30 тисяч гривень);

на лінії зіткнення (пропорційно кількості днів виконання завдань у відповідній зоні)

100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях;

170 тисяч гривень на місяць за перебування та виконання завдань до взводного опорного пункту включно;

70 тисяч гривень на місяць за перебування й виконання завдань до ротного опорного пункту включно.

добові за штурми

20 тисяч гривень за добу – для відновлення позицій у глибині власної оборони;

40 тисяч гривень за добу – штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

Зауважимо, що сукупний розмір бойових виплат обмежений лімітом – 460 тисяч гривень на місяць. Окремо до цієї суми додаються базове грошове забезпечення, одноразова допомога за укладення контракту та бонуси за результат бойових дій.

Для військових передбачені такі бонуси: 100 тисяч гривень за одного захопленого в полон противника, 15 тисяч гривень – за знищення в контактному бою в разі наявності відеофіксації.

Розширення "єОселі" з пільговою ставкою

Державна іпотека з пільговою ставкою 3% річних буде доступною для ветеранів та родин полеглих воїнів. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нововведення діятиме з 17 липня.

Пільгова ставка 3% річних діятиме протягом перших 10 років, а з 11 року – 6% річних.

За даними Міністерства у справах ветеранів, скористатися пільговою іпотекою можуть:

учасники війни;

ветерани та ветеранки, зокрема, з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів та ветеранок;

члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців.

Раніше взяти житло в іпотеку ветерани могли за стандартними умовами: 7% річних протягом перших 10 років дії кредитного договору, 10% річних, починаючи з 11 року.

Нові митні правила на відправлення до ЄС

З 1 липня Європейський Союз стягуватиме мито за невеликі посилки вартістю до 150 євро, які ввозять на територію ЄС. Про це повідомили в Укрпошті. Обкладати митом будуть комерційні відправлення та подарунки, якщо їхня задекларована вартість перевищує 45 євро.

Фіксований збір у розмірі 3 євро стягуватимуть за кожний окремий товар. Крім того, до відправлень можуть застосовувати:

ПДВ (якщо він не був сплачений через систему IOSS);

місцеві збори за митне оформлення або оброблення відправлень.

Їхній перелік та розмір визначатиме кожна країна ЄС окремо.

Як повідомляли у Раді ЄС, впровадження мита є тимчасовим заходом у відповідь породжену його відсутністю недобросовісну конкуренцію для продавців ЄС, ризики для здоров'я та безпеки споживачів, а також високий рівень шахрайства та екологічних проблем.

Розширення програми "Доступні ліки"

В Україні продовжать включати нові препарати до програми "Доступні ліки". Як інформувала Національна служба здоров'я України, у межах розширення в липні додадуть 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів, призначених для лікування хвороб серця та порушень роботи судин головного мозку. Це дасть змогу пацієнтам отримувати препарати безоплатно або з частковою доплатою.

Зокрема, до переліку увійдуть ліки для:

профілактики тромбоутворення;

лікування порушень серцевого ритму;

лікування серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця;

контролю артеріального тиску;

зниження рівня холестерину та профілактики серцево-судинних ускладнень.

Також уряд створив механізм підтримки ліків, які виробляють в Україні.

Яким буде курс долара в липні

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, у липні очікуються помірні коливання курсу. Найімовірніше, валютний ринок і надалі перебуватиме в межах контрольованої Національним банком динаміки.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Орієнтовний коридор коливань для долара на липень найімовірніше складе 44,5 – 45,5 гривні. Це означає, що ринок залишатиметься поблизу психологічної позначки 45 гривень. Водночас такі зміни не варто розцінювати як "метастази" кризових явищ. Нацбанк залишається основним гравцем, міцно тримаючи архітектуру ринку, а відтак руйнівних процесів на ринку ми не побачимо.

За словами Тараса Лєсового, рух курсу до 48 – 50 гривень за долар у липні є малоймовірним, оскільки для такого сценарію потрібен збіг кількох негативних факторів:

суттєвих затримок зовнішнього фінансування;

різкого зростання попиту;

потужного безпекового шоку;

погіршення інфляційних очікувань.

На думку Лєсового, такий збіг наразі малоймовірний.

Для кого зростуть пенсії

За даними Пенсійного фонду України, на зростання пенсій можуть розраховувати отримувачі виплати, яким виповнилося 70, 75 та 80 років у липні. Якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень, їм нарахують вікову надбавку:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років – 456 гривень;

для пенсіонерів від 80 років – 570 гривень.

ПФУ нарахує доплату автоматично, тож звертатися щодо цього не потрібно. Зауважимо, що надбавку додадуть із дня досягнення відповідного віку. Тому в перший місяць розмір доплати залежатиме від кількості днів після настання 70, 75 чи 80 років.

У ПФУ наголошують, що надбавки до пенсії не сумуються, а донараховуються. Це означає, що у 70 років доплата становить 300 гривень, у 75 років вона зросте на 156 гривень, тобто до 456 гривень, а у 80 років становитиме 570 гривень.

Який комунальний тариф підвищать у липні

Більшість тарифів на комунальні послуги для населення залишаться незмінними через дію мораторію, який забороняє підвищення цін під час воєнного стану та пів року після його завершення.

Йдеться про тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Їх визначають постачальники послуг, тож у містах вони відрізняються, проте сам рівень має залишатися фіксованим.

Ціни на електроенергію для побутових споживачів "заморозили" до кінця жовтня на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

Однак тарифи на воду в Україні можуть суттєво змінитися. Більшість підприємств планують підвищити вартість послуг із 1 липня. Місцевій владі надали право самостійно затверджувати тарифи для водоканалів. Їх перевірятиме Нацрегулятор, однак більше не встановлюватиме.

Про підвищення цін із 1 липня повідомили кілька водоканалів в Україні. Перегляд тарифів ініціювали "Полтававодоканал", "Тернопільводоканал", "Луцькводоканал".

Як розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі УНІАН, підвищення тарифів на воду в липні анонсували також в Одесі, Запоріжжі, Кременчуці, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Бердичеві. Ціни зростуть на 100 – 150%, а подекуди й на 200%.