Какой будет цена на воду в Киеве

В Киеве цена составит 63,79 гривны за кубометр, что говорится на сайте КГГА.

В то же время тариф в размере почти 90 гривен за кубометр пока применять не планируют. При этом отмечается, что большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотведение.

В частности, в некоторых городах тарифы действительно установлены на уровне 90 гривен за кубометр и выше. Например, в Ужгороде и Белой Церкви.

Фото с сайта КГГА

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Как отмечают в "Киевводоканале", за это время цены существенно выросли. Так, стоимость электроэнергии выросла втрое, топлива – вдвое, реагентов – втрое. А в таких условиях предприятие не может предложить работникам достойную зарплату и условия труда.

Поэтому сейчас речь идет, с одной стороны, о сдерживании резкого роста тарифов, с другой – о спасении отрасли водоснабжения и водоотведения, в частности в Киеве,

– пояснили украинцам.

Мэр города Виталий Кличко сообщил , что НКРЭКП уже рекомендовала повысить тариф – еще в 2024 году. Он также добавил, что отрасль водоснабжения фактически оказалась на грани выживания.

В частности, украинские города действительно меняют стоимость услуги. Например, во Львове тариф на воду уже тоже утвердили.