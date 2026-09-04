Якою буде ціна на воду у Києві

У Києві ціна становитиме 63,79 гривні за кубометр, про що йдеться на сайі КМДА.

Водночас тариф у майже 90 гривень за кубометр наразі застосовувати не планують. Водночас наголошується, шо більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення.

Зокрема, у деяких містах позначки дійсно встановлені на рівні 90 гривень за куб і більше. Наприклад, в Ужгороді та Білій Церкві.

Фото з сайту КМДА

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як зазначають у "Київводоканалі", за цей час ціни суттєво зросли. Так варість електроенергія зросла втричі, пальне – вдвічі, реагенти – втричі. А за таких обставин підприємство не може запропонувати працівникам належну зарплату та умови праці.

Тому зараз йдеться, з одного боку, про стримання різкого зростання тарифів, з іншого – про порятунок галузі водопостачання і водовідведення, зокрема в Києві,

– пояснили українцям.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що НКРЕКП вже рекомендувала підняти тариф – ще у 2024 році. Він також додав, що галузь водопостачання фактично опинилася фактично на межі виживання.

Зокрема, українські міста дійсно змінюють варість послуги. Наприклад, у Львові тариф на воду вже теж затвердили.