Что известно о тарифе на воду в Одессе

Тариф на воду в Одессе хотят сделать экономически обоснованным и соответствующим требованиям законодательства, почему это сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Сергей Лысак Начальник Одесской городской военной администрации Сегодня на заседании исполкома Одесского горсовета будет рассматриваться вопрос о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение. Моя позиция здесь четкая: тариф должен быть экономически обоснованным и соответствовать требованиям законодательства. Но его пересмотр не может происходить без наведения порядка в других принципиальных вопросах.

Лысак отметил, что "Инфоксводоканал" как предприятие-монополист обязан обеспечить доступ городских служб к переоценке стоимости целостного имущественного комплекса.

Кроме того, следует проверить размер арендной ставки в соответствии с решением Одесского городского совета, принятым в 2025 году. Это позволит привлечь дополнительные средства в городской бюджет, которые должны быть направлены на поддержку социально незащищенных одесситов в вопросе оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

Люди должны понимать, почему они платят. А город должен использовать все законные механизмы, чтобы защитить их интересы,

– добавил Сергей Лысак.

Ценообразование по тарифу на воду передано местным администрациям на уровень областей. В связи с этим цены на водоснабжение и водоотведение могут различаться в разных регионах страны.

Напомним, что для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 гривны за кубометр. В то же время тариф на воду в размере почти 90 гривен за кубометр не был согласован.

Во Львове также может вырасти цена за кубометр воды. Она может составить 56,38 гривны.