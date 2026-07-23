Що відомо про тариф на воду в Одесі

Тариф на воду в Одесі хочуть зробити економічно обґрунтованим та таким, який відповідає вимогам законодавства, про що повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Сергій Лисак Начальник Одеської міської військової адміністрації Сьогодні на засіданні виконкому Одеської міськради розглядатиметься питання підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Моя позиція тут чітка: тариф має бути економічно обґрунтованим і відповідати вимогам законодавства. Але його перегляд не може відбуватися без наведення ладу в інших принципових питаннях.

Лисак зазначив, що "Інфоксводоканал" як підприємство-монополіст зобов’язаний забезпечити доступ міських служб до переоцінки вартості цілісного майнового комплексу.

Крім того, слід перевірити розмір орендної ставки відповідно до рішення Одеської міської ради, який ухвалили у 2025 році. Це дозволить залучити додаткові кошти до міського бюджету, як мають бути спрямовані на підтримку соціально незахищених одеситів у питанні оплати послуг водопостачання та водовідведення.

Люди повинні розуміти, за що вони платять. А місто має використати всі законні механізми, щоб захистити їхні інтереси,

– додав Сергій Лисак.

Ціноутворення за тарифом на воду передані місцевим адміністраціям на рівень областей. У зв'язку з цим, ціни на водопостачання та водовідведення можуть відрізнятися у різних регіонах крани.

Нагадаємо, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 гривні за кубометр. Водночас тариф на воду у розмірі майже 90 гривень за кубометр не погодили.

У Львові теж може зрости ціна за кубометр води. Вона може становити 56,38 гривні.