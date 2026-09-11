Компанія JYSK призупиняє свою роботу у двох ТЦ: де закриється популярний магазин

Міжнародна мережа JYSK тимчасово призупинила свої магазини в двох торгівельних центрах країни. Наразі призупинення відбулося на невизначений час.

Чому та де JYSK призупиняє свою роботу

Виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваница повідомив про суттєві руйнування та чергові фінансові втрати.

Євген Іваница Виконавчий директор JYSK в Україні Повторно прилетіло в ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Суттєві руйнування та чергові фінансові втрати. Роботу магазинів призупинено на невизначений час.

Він додав, що рівень терору зріс на новий рівень. Але головне, що всі працівники цілі.

Компанія і надалі пріоритизуватиме безпеку людей і здійснюватиме діяльність лише за відсутності всіх типів повітряних тривог, незалежно від їхньої класифікації,

– написав Іваница.

Нагадаємо, що росіяни атакували ТЦ "Амстор" у Запоріжжі. Торгівельний центр зазначив суттєвих пошкоджень.

А ТЦ "Мануфактура" у Сумах ворог атакував навіть двічі. Внаслідок першого удару загинули та постраждали люди.