Що відомо про російську атаку

Мова йде про Амстор в одному з районів міста, про що повідомили в Українській раді торгових центрів.

Наголошується, що торгівельний центр зазнав суттєвих пошкоджень. Внаслідок удару там спалахнула пожежа.

Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів – вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття,

– йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що влучання в "Амстор" створило займання на 500 квадратних метрів та пожежу в офісному приміщенні на площі 50 квадратних метрів.

У магазині desho.shop підтвердили факт влучання у торгівельний центр.

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Сьогодні вранці внаслідок влучання шахеда в ТЦ АМСТОР згорів наш магазин ДЕЩО Шоп. Ми досі не можемо повірити, що це сталося. Ще вчора тут були подарунки, смішні, їх пакування, розмови з вами й безліч маленьких речей, які робили наші дні особливими і просто тримали кукуху запоріжців і гостей міста,

– розповіли у дописі.

Українцям подякували за підтримку та нагадали, що другий маленький "Дещо "в ТЦ "VARUS" продовжує працювати.

Нагадаємо, що цього тижня росіяни також атакували City Mall у Запоріжжі. Його планують відновити у майбутньому.

А вчора росіяни вже вдруге завдали удару по ТРЦ "Мануфактура", який знаходиться у Сумах.