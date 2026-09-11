Что известно о российской атаке

Речь идет об "Амсторе" в одном из районов города, что сообщили в Украинском совете торговых центров.

Отмечается, что торговый центр получил существенные повреждения. В результате удара там вспыхнул пожар.

Ликвидация последствий затруднялась постоянной угрозой повторных ударов – пожарные были вынуждены прерывать работу и укрываться,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что попадание в "Амстор" привело к возгоранию на площади 500 квадратных метров и пожару в офисном помещении площадью 50 квадратных метров.

В магазине desho.shop подтвердили факт попадания в торговый центр.

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Сегодня утром в результате попадания "Шахеда" в ТЦ "АМСТОР" сгорел наш магазин ДЕЩО Шоп. Мы до сих пор не можем поверить, что это произошло. Еще вчера здесь были подарки, смешные, их упаковка, разговоры с вами и множество мелочей, которые делали наши дни особенными и просто держали в напряжении запорожцев и гостей города,

– рассказали в посте.

Украинцам поблагодарили за поддержку и напомнили, что второй маленький "Дещо" в ТЦ "VARUS" продолжает работать.

Напомним, что на этой неделе россияне также провели атаку на City Mall в Запорожье. Его планируют восстановить в будущем.

А вчера россияне уже во второй раз нанесли удар по ТРЦ "Мануфактура", который находится в Сумах.