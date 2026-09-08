Что будет с ТРЦ CITY MALL в Запорожье после атаки России

Люди не пострадали в результате военной агрессии России, что сообщили в пресс-службе компании Arricano, которой принадлежит ТРК CITY MALL.

В заявлении компании напомнили, что это уже второй удар по торговым центрам компании за последние три недели. Еще 21 августа в результате атаки беспилотника был разрушен ТРК "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.

Отмечается, что потеря CITY MALL – это тяжелый удар для команды, арендаторов и сотен людей, которые здесь работали. Это также удар по городу, важной частью которого CITY MALL был на протяжении многих лет.

Все эти годы команда и акционеры Arricano делали все возможное, чтобы даже в прифронтовых городах не исчезали места, где кипит жизнь. Мы ремонтировали поврежденное, возобновляли работу и возвращали людей на их рабочие места. Мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы восстановить CITY MALL и обеспечить горожан необходимыми товарами и услугами,

– подчеркнули в сообщении.

Напомним, что 7 сентября россияне провели атаку на ТРК City Mall в Запорожье с помощью дронов. Сотрудники экстренных служб ликвидировали 6 очагов возгорания общей площадью 700 квадратных метров.

Еще до удара компания Arricano сообщила, что City Mall не будет работать в сентябре. Причиной стала атака на "Эпицентр", который находился рядом с ТРК.

Атака на "Эпицентр" в Запорожье произошла утром 28 августа.