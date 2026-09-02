Что известно о City Mall в Запорожье

В частности, City Mall в Запорожье не будет работать весь сентябрь, что сообщили на сайте ТРК.

ТРК CITY MALL не будет работать в сентябре. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям и гостям города обязательно сообщат о дальнейших изменениях и возобновлении работы. Украинцев также призвали следить за обновлениями на странице.

ТРК City Mall принадлежит компании Arricano. Так также прокомментировали ситуацию.

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Учитывая, что за последний месяц враг существенно увеличил количество ударов по гражданским объектам, в частности по торговым комплексам, а также после вражеского удара по гипермаркету "Эпицентр", расположенному непосредственно рядом с нашим торговым центром в Запорожье, мы решили временно приостановить работу запорожского ТРК City Mall,

– говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что безопасность посетителей и арендаторов является высшей ценностью. На данный момент команда ТРК продолжит анализ ситуации с безопасностью в городе и будет находиться в постоянном контакте с арендаторами.

А уже в конце сентября компания оценит ситуацию и сообщит о дальнейшем режиме работы комплекса.

Напомним, что россияне полностью уничтожили "Эпицентр" в Запорожье. Это произошло в результате атаки 28 августа.

Ранее Россия уже наносила удары по "Эпицентрам" в Запорожье. Атака 12 августа также привела к разрушению торгового центра.