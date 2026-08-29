Враг волнами атакует гражданские объекты, превращая жилые дома в сплошные руины. Как сообщил 24 Каналу корреспондент из Запорожья, ситуация в городе и области остается напряженной, оккупанты продолжают свой террор.

Каковы последствия дроновых атак на Запорожье

Утром 29 августа жители Запорожья услышали свист реактивного дрона, после чего раздался мощный взрыв. Вражеский беспилотник попал в частный дом, который в результате оказался полуразрушенным.

Там жили люди, никому не причиняли вреда. Прилетел дрон, и теперь там руины, а медики оказывают помощь пострадавшему,

– рассказал корреспондент.

Он добавил, что в момент попадания хозяев в доме не было, однако в результате взрыва погиб домашний питомец – кот, а соседка получила ранения. Кроме того, в Южном микрорайоне, расположенном ближе всего к линии соприкосновения, во двор между многоэтажками упал FPV-дрон, который не взорвался, поэтому на месте работали взрывотехники.

Также оккупанты полностью сожгли последний "Эпицентр", расположенный на набережной. По словам корреспондента, имущество оттуда собирались вывозить, но реакция оказалась запоздалой, и враг уничтожил все, что там оставалось.

Ситуация в Запорожье после ударов: смотрите видео

Какова ситуация на фронте и в области после массированных ударов

По данным областной военной администрации, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и окрестностям один человек погиб, а еще 15 получили ранения. Всего зафиксировано 932 удара по 48 населенным пунктам региона, среди которых 17 авиаударов, 628 атак БПЛА, удары из РСЗО и артиллерии.

В то же время украинские пограничники на южном направлении активно уничтожают транспорт врага, который тот пытается маскировать в кустах и перемещать по грунтовым дорогам. Это существенно сокращает ресурсы оккупантов для ведения боевых действий.